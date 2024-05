Prosegue il periodo di forte instabilità sulla Liguria con giornate caratterizzate da diffuse schiarite alternate a precipitazioni temporalesche localmente anche forti, Condizioni meteo che ci accompagneranno ancora nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 28 Maggio 2024

Al mattino cieli generalmente poco nuvolosi/nuvolosi su tutta la regione, con addensamenti più compatti sui versanti padani.

Dal pomeriggio aumento dell’instabilità, con formazione di fenomeni convettivi e precipitazioni a carattere temporalesco nell’interno: precipitazioni localmente forti su Imperiese interno e Alpi Liguri.

Situazione in miglioramento nella serata.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali sulla costa del centro-levante, deboli dai quadranti settentrionali nell’interno e a Ponente

Mare poco mosso

Temperature minime in aumento nel settore centrale e sullo spezzino costiero, in lieve calo nell’entroterra ponentino, stazionarie altrove; massime in generale stazionarie o in lieve aumento.

Sulla costa temperature minime tra +13/+18°C – Max: +19/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +7/+14°C – Max: +15/+22°C