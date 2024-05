Genova – Sono molto gravi le condizioni del pensionato travolto questo pomeriggio, intorno alle 17,30, da un autobus nella zona di via Lagustena, nel quartiere di San Martino.

La persona sarebbe stata travolta dal mezzo pubblico mentre cercava di attraversare la strada ma non sulle strisce pedonali.

Subito soccorsa dai passanti, la persona è stata rianimata dal personale paramedico dell’ambulanza della Croce Gialla intervenuta sul luogo dell’incidente e poi trasferita in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

In corso le indagini per ricostruire con precisione le circostanenze dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.

Il traffico ha subito pesanti disagi durante le operazioni di soccorso.