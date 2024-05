Camogli (Genova) – Tolleranza zero nei confronti di turisti sciatti ed irrispettosi. A sperimentarla per questa estate è il Comune di Camogli che, come altri della riviera di ponente ha deciso per un giro di vite nei confronti di chi pensa di poter passeggiare in costume da bagno, a torso nudo e scalzo sul lungomare e, ancor peggio, nelle vie del centro.

Le multe inizialmente saranno più lievi, a partire da 25 euro ma gli agenti della polizia locale potranno elevarle sino a 500 euro nei casi più evidenti di “mancanza di educazione”.

I divieti riguarderanno sia i residenti che i turisti e saranno in vigore fino al 31 ottobre Chi verrà beccato a camminare per le vie di Camogli o sul lungomare a torso nudo, in costume o scalzo verrà sanzionato senza riserva.

A firmare l’ordinanza è stato il sindaco del borgo marinaro, Giovanni Anelli, che ha deciso di tutelare il decoro urbano da tutte le “situazioni e condotte che vengono avvertite dalla generalità delle persone come contrarie al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile e che compromettono il decoro, l’immagine e la vivibilità del Comune”.

Per questo motivo, quindi, sarà “vietato circolare e/o sostare a torso nudo e/o in costume da bagno e/o senza calzature in tutto il centro cittadino ivi compresa Via Garibaldi e l’area portuale”.

Resta da capire se si potrà stare a torso nudo o in costume da bagno almeno sulle barche e i traghetti in ingresso e in uscita dagli imbarchi e nel porticciolo.