Genova – Cosa succede alla spiaggia libera dei Capo Marina? Se lo domandano i genovesi che passeggiano in corso Italia confrontando le spiagge già attrezzate degli stabilimenti balneari e i movimenti di ruspe e mezzi sul tratto di arenile degli ex Bagni Capo Marina, trasformati in spiaggia libera attrezzata con accesso anche per i disabili, negli ultimi anni.

Il tratto di spiaggia risulta inagibile a chi desidera scendere vicino al mare e passati 15 giorni dall’apertura ufficiale della stagione balneare l’area risulta ancora chiusa al pubblico e, a giudicare dai lavori da fare e dalle montagne di detriti presenti, non riaprirà in tempi brevi.

A far tardare l’apertura i lavori in corso che sarebbero stati rallentati dalle pessime condizioni meteo e dall’esigenza di sanare alcuni abusi edilizi che hanno avuto bisogno di piccole demolizioni.

La chiusura prolungata, a stagione già iniziata, rischia di non essere l’unica brutta sorpresa per chi ha salutato con gioia la nascita di una nuova spiaggia libera in un tratto di costa letteralmente fagocitato dagli stabilimenti balneari privati.

Sembra infatti che l’accesso al mare sul lato di corso Italia, con le scale a scendere dalla passeggiata, siano “in forse” e che siano in atto accertamenti sulla sicurezza.

Per accedere alla spiaggia, insomma, potrebbe essere necessario passare dall’accesso “a monte” passando da via del Forte di San Giuliano che da via Gobetti raggiunge il litorale.

(Foto di Archivio)