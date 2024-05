Genova – Strade chiuse e disagi, nella zona di piazza Caricamento, per il corteo-manifestazione organizzato da giovani vicini al movimento anarchico e ai centri sociali in segno di solidarietà per gli 8 ragazzi e ragazze arrestati durante il blitz alla ex Latteria occupata di Stradone Sant’Agostino, nella zona di Sarzano, nel centro storico genovese.

Il corteo muove dalla Commenda di Prè sino al centro cittadino per chiedere che i ragazzi, arrestati e lasciati in carcere per diversi giorni, non debbano tornare in cella come richiesto dal Pm che segue il caso e che, secondo gli organizzatori, avrebbe il “pugno pesante” rispetto alle accuse rivolte ai giovani di resistenza aggravata e lesioni e per una delle persone anche oltraggio e rifiuto di fornire le generalità.

Attualmente tutti gli imputati hanno misure cautelari: sette di loro hanno le firme giornaliere e uno le firme, l’obbligo di dimora e il rientro notturno.