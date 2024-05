Genova – Non è passata inosservata la presenza massiccia di polizia locale e forze dell’ordine per le strade del centro cittadino, agli angoli delle vie e agli incroci e cresce la tensione per la prevista manifestazione organizzata per le 18, a partire dalla zona della Commenda di Prè, in via Gramsci, da parte di gruppi “anarchici” e vicini ai centri sociali, in solidarietà ai ragazzi arrestati nel blitz alla ex Latteria occupata di Stradone Sant’Agostino, in Sarzano, nel centro storico e poi scarcerati dopo qualche giorno di arresto.

I giovani stavano festeggiando un compleanno alla ex Latteria occupata quando il passaggio di un’auto delle forze dell’ordine avrebbe innescato una reazione per un cane lasciato libero e che avrebbe rischiato di essere investito.

Le parole rivolte da uno dei partecipanti nei confronti delle forze dell’ordine hanno innescato un tentativo di fermo del responsabile cui si sono opposti gli altri giovani presenti.

A quel punto sono stati richiesti rinforzi e sul posto sono arrivati decine di carabinieri, agenti della polizia locale e persino militari dell’esercito in mimetica (e armati).

Nel parapiglia sono state fermate 8 persone e alcuni video postati in Rete hanno sollevato dubbi sull’impiego forse esagerato delle forze dell’ordine di fronte a ragazzi e ragazze disarmati e difficilmente in grado di reagire in modo violento e soverchiante.

I giovani sono rimasti diversi giorni in carcere sollevando le proteste di molti e la mobilitazione dei centri sociali e “anarchici” ed infine scarcerati.

Prima, però, un corteo pacifico per le vie del centro città è stato accompagnato da persone che hanno imbrattato muri e monumenti anche storici e di rilievo, con scritte e graffiti tracciati con vernici.

Ora, secondo i bene informati, un tam tam tra pagine social della galassia anarchica sarebbe in moto da qualche giorno annunciando un corteo di protesta che dovrebbe muovere verso il centro.

Dovrebbe trattarsi di una manifestazione pacifica ma i danneggiamenti registrati durante la scorsa manifestazione, con muri di palazzi storici imbrattati con bombolette spray a margine della manifestazione, ha fatto scattare un livello di allarme più alto.

nella foto sopra il portale di Palazzo Tursi imbrattato dai vandali e sotto il blitz in Stradone Sant’Agostino con il fermo di 8 ragazzi.

Sui siti della galassia “anarchica” circola questo appello:

“Venerdì 3 maggio 8 persone sono state arrestate di fronte all’Ex Latteria Occupata con le accuse di resistenza aggravata e lesioni e per una delle persone anche oltraggio e rifiuto di fornire le generalità. Chi era lì quella sera ha ben presente come funziona il potere. Sa

quanto siano assurde le reazioni degli sbirri, le denunce e le richieste del pubblico

ministero. Attualmente tuttx le imputate hanno misure cautelari: sette di loro hanno le firme giornaliere e uno le firme, l’obbligo di dimora e il rientro notturno.

Pochi giorni fa è arrivata la notizia che il PM richiede nuovamente il carcere per tuttx. Evidentemente si cerca di dare una giustifcazione giuridica a una reazione spropositata

degli sbirri a un momento di normale rabbia, condivisibile da chiunque ogni giorno vive la

militarizzazione e la gentrificazione di questa città, sempre più invase da fantocci in

divisa. Dal momento che non riconosciamo tribunali né divise la nostra risposta è sempre

la stessa: scendere in strada e riversare la nostra rabbia contro chi cerca di soffocare ogni

dissenso ed ogni esistenza che non si conforma ad una città vetrina buttata in pasto al turismo di massa e svenduta dagli affaristi saliti alla ribalta di recente.

IL 31 MAGGIO CI VEDIAMO IN PIAZZA DELLA COMMENDA ALLE 18

IN SOLIDARIETÀ ALLE ARRESTATX”

(sotto il volantino che circola sui social e nei siti della galassia anarchica)