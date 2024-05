Genova – Era stata convinta con uno stratagemma a seguire a casa i due uomini conosciuti in un locale e qui era stata aggredita e violentata. Sono due le persone arrestate dai carabinieri a seguito delle indagini condotte a seguito della denuncia della vittima.

Si tratta di due uomini di 30 e 47 anni, originari dell’Ecuador, fermati dai militari ed accusati dello stupro di gruppo.

I due, colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Tribunale di Genova, nell’agosto dello scorso anno avrebbero violentato la donna di 35 anni dopo averla convinta a seguirli nell’appartamento di uno dei due, con una scusa.

Una volta chiusa la porta, però, le reali intenzioni dei due si sarebbero palesate con il finale dell’aggressione e dello stupro.

Era stata la donna, riuscita ad allontanarsi dall’appartamento ad aver denunciato l’episodio raccontando di aver conosciuto i due in un locale e di aver bevuto insieme a loro un drink. Poi è scattata la trappola con un trucco per convincerli ad andare nell’abitazione poco lontano, di uno degli aggressori.