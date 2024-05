Genova – Sono previsti disagi anche piuttosto consistenti, lunedì 3 giugno, per la decisione di Iren di interrompere la distribuzione idrica per un intero pomeriggio, a causa di lavori.

Secondo la comunicazione infatti, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno lunedì 3 giugno 2024 dalle ore 13:30 alle ore 17:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Guido Poli

• Via Paolo Anfossi fino al civico 64

• Passo Isocorte

• Piazza Giuseppe Arimondi

• Via Lungo Polcevera

• Scalinata Ettore Benassi

• Via San Quirico dal civico 53

• Viale Agostino Dellepiane

• Via Rio Fulle

• Ponte Gaetano Dandolo

Pesanti i disagi soprattutto per le attività commerciali ed in particolare per quelle che hanno bisogno di utilizzare macchinari e strumenti per i quali è vitale l’erogazione dell’acqua e proteste per l’esiguo preavviso dato a Cittadini e titolari delle attività.

Sempre la nota di IREN segnala che saranno possibili anche abbassamenti di pressione nelle zone limitrofe.

Inoltre, alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.