Genova – Sono state raccolte e portate al sicuro le api che ieri pomeriggio sono “atterrate” sulla cancellata del supermercato In’s di via Monticelli, nel quartiere di Marassi.

Lo sciame è planato dal cielo e ha deciso di “fare sosta” su uno dei pilastrini della cancellata suscitando qualche momento di comprensibile timore tra la clientela e i passanti della vicina strada.

Il tempo di capire che si trattava di una normalissima sciamatura – ovvero la partenza di una Regina con parte delle sue operaie per fondare un nuovo nido – ed è scattata la chiamata ai vigili del fuoco tramite il numero unico 112.

I Vigili del Fuoco, come prassi ormai consolidata da anni, hanno segnalato lo sciame su una chat di apicoltori che, volontariamente e gratuitamente, intervengono per prelevare in sicurezza lo sciame.

E così è stato ieri pomeriggio quando l’apicoltore volontario è arrivato e ha trasformato un cartone in un temporaneo “portasciami” e dopo aver individuato la Regina ed averla “convinta” ad entrare nello scatolone, ha visto tutto il resto dello sciame entrare di buon grado nella scatola per seguire l’ape regnante.

Un fenomeno del tutto naturale quello della sciamatura, che si ripete da milioni di anni nel periodo tra aprile e l’estate. Alla nascita di una nuova Regina quella vecchia abbandona il nido (alveare) con una buona parte delle operaie e si alza in volo per cercare un posto adeguato a fondare una nuova colonia.

E’ il modo in cui le api hanno conquistato il mondo intero, diffondendosi di luogo in luogo, stagione dopo stagione.

Normalmente gli sciami si incontrano più facilmente in campagna ma la recente diffusione dell’apicoltura ha portato molti appassionati ad aprire “apiari” (i luoghi dove vengono ospitate più famiglie nelle arnie) anche in terreni vicini alla città o addirittura al suo interno come l’apiario urbano delle Serre di San Nicola a Castelletto. Questo ha reso più comune l’arrivo di sciami anche tra le vie della città.

Sempre nella stessa zona, praticamente di fronte al punto dove è stato recuperato questo sciame, lo scorso anno è stato raccolto uno sciame che si era posato su una moto