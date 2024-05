Genova – Anche la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia replica alla richiesta della Lega al sindaco Marco Bucci affinché intervenga sull’organizzazione del Liguria Pride che ha inserito un evento dedicato ai bambini e che diffonderebbe la “Teoria Gender”.

“Credo che non ci sia da stupirsi per le critiche che la Lega ha mosso verso il ‘Village Kids’ di Genova – ha spiegato Selena Candia – un partito che attraverso il suo candidato alle Europee Vannacci teorizza il modello delle classi differenziate non può in alcun modo comprendere i concetti di educazione all’inclusività e alla cultura affettiva”.

“Ricordo che il Village Kids è un ciclo di eventi nato nel 2019 e che da allora accompagna ogni edizione del Liguria Pride Village – sottolinea Candia – Si tratta di laboratori e attività destinati a bambine e bambini per promuovere la cultura affettiva e inclusiva a partire dall’infanzia. Giocare e imparare all’interno di una cornice dove le diversità sono una ricchezza anziché un problema è un modello che non va criticato, ma che dovrebbe essere esteso in maniera più ampia e strutturata in tutta la Liguria, coinvolgendo le scuole, come abbiamo più volte proposto in Consiglio regionale”.

“Chi lo critica – aggiunge la consigliera regionale – si dimostra parte di una politica di destra oscurantista e discriminante che sceglie di non vedere la società in cui viviamo”.