Varazze (Savona) – Ultimi preparativi per l’apertura, prevista per domani, sabato 1° giugno, del suo dodicesimo ristorante della catena Crazy Pizza dell’imprenditore del lusso Flavio Briatore.

Il locale apre alla Marina di Varazze con la quinta location in Italia, la dodicesima a livello globale e promette di vivere un’esperienza completa e unica, dalla raffinata atmosfera al servizio impeccabile senza dimenticare la qualità di ingredienti selezionati con cura.

Crazy Pizza Varazze darà lavoro a oltre 20 persone e sarà dotato di oltre 80 posti a sedere in una splendida terrazza, proprio di fronte alla Marina, un’ampia area lounge e una zona bar dedicata a cocktails e aperitivi e sarà aperto dalle ore 18, sette giorni su sette.

Il rapporto tra Crazy Pizza e l’elemento marino si riconferma anche per Crazy Pizza Varazze dopo le storiche presenze a Porto Cervo e Montecarlo, tutte con stupefacenti terrazze vista mare, che fanno del brand il protagonista delle più belle e famose coste e riviere del panorama internazionale del turismo di lusso.

“Dopo la recente apertura in Bahrain – ha spiegato Flavio Briatore – sono felice di annunciare che Crazy Pizza torna nuovamente ad aprire in Italia, territorio nel quale credo da sempre, ed in particolare nella incantevole Riviera Ligure, luogo tra i più amati e conosciuti del nostro Paese che, con gli oltre 7.000 chilometri di splendida costa, rappresenta la nostra unicità e una grande risorsa”.

Dalla prima storica presenza in Costa Smeralda (Porto Cervo), Crazy Pizza porta adesso il suo format a Marina di Varazze ma già stanno per essere annunciate altre importanti aperture e chissà che non spunti ufficialmente anche quella di cui si mormora insistentemente nel capoluogo ligure, nell’area del Waterfront

“Abbiamo creduto fortemente nel progetto e siamo molto soddisfatti di questa positiva collaborazione – spiega Italo Bogliolo, vicedirettore di Marina di Varazze – che ha portato ad avere tra noi una realtà di tale rilievo. Crazy Pizza troverà spazio nella zona centrale della Marina di Varazze andando ad arricchire la nostra Food & Shopping Gallery: rappresenterà un importante elemento di attrazione di cui tutti gli operatori del porto potranno beneficiare, oltre ovviamente a clienti e visitatori”.