Ventimiglia (Imperia) – Ancora polemiche ed incredulità, nella città di confine, per l’emergenza acqua non potabile scoppiata ieri e a seguito della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl1 Imperiese che segnala anomalie nella presenza di microrganismi nelle acque.

L’esito sfavorevole di un campionamento delle acque destinate al consumo umano (Punto di prelievo VN6928), che ha evidenziato il superamento dei valori previsti per i parametri microbiologici definiti dal D.Lgs. n. 18/2023 ha fatto scattare l’ordinanza del sindaco che prevede il divieto di consumo di acqua per scopi alimentari se non previa bollitura in una buona parte della città.

Mentre proseguono le analisi per comprendere l’origine dell’anomalia divampano le polemiche e le proteste per quanto sta avvenendo.