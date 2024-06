Genova – Un grosso sciame di api che si ferma in sosta sulla facciata di un palazzo in via Vesuvio, nel quartiere di Oregina.

Una curiosa sorpresa per gli inquilini del civico 42 di via Vesuvio, sulle alture di Oregina, con l’arrivo di una nuvola di api che rapidamente si è appoggiata per riposare sulla facciata del palazzo suscitando non poca apprensione.

Le api sono “sciamate”, hanno cioè lasciato in un buon numero la vecchia “casa” e sono volate via, con la vecchia Regina, a fondare una nuova colonia, lasciando alla Regina appena nata il “regno” della precedente.

Un fenomeno del tutto naturale che avviene ogni anno, da un paio di milioni di anni, tra marzo e agosto e costituisce il modo “inventato” dalla Natura per diffondere e moltiplicare gli alveari e le api.

Gli insetti, in questa fase, non sono pericolosi e se non disturbati, sono innoqui e non aggrediscono se non per difendere la Regina e la famiglia.

Chi le avvista non deve fare altro che chiamare le associazioni degli Apicoltori della Liguria (AlpaMiele e Apiliguria) o direttamente i vigili del fuoco attraverso il numero unico delle emergenze 112.

I vigili del fuoco non intervengono direttamente ma segnalano la presenza dello sciame in una speciale chat alla quale rispondono tutti gli apicoltori volontari della zona.

Uno di loro interverrà appena possibile per recuperare lo sciame e per metterlo in sicurezza.

Solo ieri un altro sciame era “atterrato” all’ingresso di un supermercato di Marassi