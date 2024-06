Proseguono le rilevazioni di Arpal che analizzano la concentrazione di pollini nell’aria fornendo informazioni preziose sia per chi studia la biodiversità che le persone affette da allergie alle vie respiratorie.

Le analisi del laboratorio Arpal sui pollini tra il 20 e il 25 maggio hanno rilevato alte concentrazioni polliniche per quercia e olivo.

Quantità significative anche per faggio, frassino e pino e per le Graminee/Poacee.

I valori sono bassi per cipresso, pioppo e per le erbe delle famiglie Urticacee (parietaria, ortica) e Plantaginacee (specie allergenica Plantago lanceolata). Spore fungine di Alternaria su bassi livelli.

La pubblicazione dei dati sta avvenendo correttamente sul nuovo sito Pollnet.