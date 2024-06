Genova – La stagione balneare è iniziata da 15 giorni ma la spiaggia libera di Voltri, anche nel tratto senza lavori, tra la stazione e la foce del Leira, è ancora inutilizzabile ed attende i lavori di sistemazione.

La bella stagione avanza e con essa le temperature che si fanno via via più invitanti per la spiaggia e anche a Voltri tornano le protesta per la spiaggia che ancora attende di essere sistemata e preparata per la stagione balneare iniziata ormai da due settimane.

Le segnalazioni riguardano sia il lato a ponente del Leira, anche se qui sono in corso lavori, ma anche il lato di levante che non è stato interessato da lavori e che poteva quindi essere “sistemato” senza problemi.

“Certo non siamo a Pegli – ironizzano i Voltresi sulla spiaggia – e noi non abbiamo santi in Comune, ma ci aspettavamo un pò più di attenzione, almeno quest’anno, per l’unica spiaggia libera e degno di questo nome che resta a ponente”.

Il lungo periodo di instabilità non ha invogliato molto all’uso del litorale e della spiaggia ma le temperature si alzano di giorno in giorno e già questo week end c’è chi vorrebbe iniziare con la “tintarella” ma la spiaggia è ancora ben lontano da essere pronta.

“La stagione balneare è iniziata ufficialmente il 15 maggio – spiegano i segnalatori – ma qui ancora si aspettano i lavori promessi. Ancora una volta alle parole non sono seguiti i fatti”.