Alassio (Savona) – Incidente mortale, nella notte, sull’Aurelia Bis, nel territorio del comune di Alassio. Un uomo alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare e si è schiantato contro il guard rail per poi essere sbalzato dalla sella e ricadere violentemente a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4,30 e sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso allertati da automobilisti di passaggio che hanno visto il mezzo e la persona a terra.

Sfortunatamente, all’arrivo dell’ambulanza, per il centauro non c’era più nulla a fare.

La statale Aurelia Bis è rimasta chiusa a lungo per consentire alle forze dell’ordine le operazioni di bonifica e i rilievi dell’incidente per accertare la dinamica dell’incidente che, al momento, non vedrebbe altri veicoli coinvolti.

(Notizia in aggiornamento)