Avegno (Genova) – Molta paura, danni consistenti ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte nello stabilimento di una nota azienda di prodotti alimentari di via Fontanella, ad Avegno, nell’immediato entroterra di Recco.

L’allarme è scattato poco prima delle 5 quando alcuni residenti hanno notato del denso fumo nero che si alzava da un lato di un capannone che ospita lo stabilimento di produzione alimentare.

Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco che hanno subito accertato che all’interno non ci fosse nessuno e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno creato danni al capannone ma sono state domate prima che potessero estendersi ad altri impianti.

Spente le fiamme sono iniziate le prime indagini per ricostruire l’origine dell’incendio.

Al momento non si registrano feriti.

(Notizia in aggiornamento)