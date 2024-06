Torriglia (Genova) – Un cavallo che scivola in una scarpata e resta intrappolato in fondo ad un canalone scosceso da cui non riesce ad uscire da solo. E’ iniziata così, ieri sera, l’operazione di salvataggio di un cavallo in località Alpicella, nel comune di Torriglia, alle spalle della città di Genova.

L’animale era finito in fondo ad una scarpata e non riusciva più ad uscire e il proprietario, dopo diversi tentativi, ha chiamato i vigili del fuoco che hanno lavorato sino alle 4 della scorsa notte per realizzare un sistema di recupero utilizzando corde e tavole per costrure una sorta di passerella.

La pedana inclinata ha permesso all’animale di uscire dal canalone e proseguire la risalita.

Portato l’animale in salvo è stato visitato dal veterinario giunto anche lui sul posto.