Genova – Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dovuto ad una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea.

L’intervento è avvenuto presso l’Ospedale Galliera da parte dell’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva e, come fa sapere lo stesso ospedale, ha avuto esito positivo.

Il sindaco rimarrà ricoverato per circa cinque giorni e successivamente sarà sottoposto alle terapie del caso. Come previsto dalla legge, in sua assenza le funzioni saranno ricoperte dal vicesindaco Piciocchi.