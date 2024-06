Genova – Inizio settimana già in salita sulle autostrade genovesi con l’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 7,30 sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Genova Voltri/Pra’ e Genova Pegli.

Due vetture ed un pullman si sono tamponate e subito il traffico è andato in tilt con la formazione di lunghe code e rallentamenti in direzione del centro.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma il traffico sta facendo registrare pesanti disagi.