Genova – Parcheggia l’auto vicino ad un muretto per andare al supermercato ed un serpente sbuca dall’erba, scende sull’auto e poi cerca di infilarsi nel vano motore. Momenti di comprensibile spavento, ieri pomeriggio, nel parcheggio di un noto supermercato di corso Europa dove un grosso biacco, una specie che può raggiungere discrete dimensioni ma non è assolutamente pericoloso, ha scelto un’auto per prendere un pò di sole.

Il proprietario del veicolo ha chiamato aiuto e in breve alcuni passanti hanno catturato il biacco e lo hanno chiuso in un sacchetto consegnandolo poi ai volontari di un’associazione ambientalista che è intervenuta.

Il biacco è stato trasferito in un luogo più sicuro e liberato nel suo ambiente naturale.

Tra la perplessità delle persone presenti è stato spiegato un trucco semplice per capire se il serpente è pericoloso o meno. Secondo i volontari basta osservare gli occhi ed in particolare le pupille. Se sono tonde non c’è pericolo mentre se sono “di taglio”, come quelle dei gatti, è meglio diffidare.

In genere, però, meglio non avvicinarsi troppo, anche solo per riuscire a vedere gli occhi dell’animale poiché i serpenti sono in grado di compiere scatti in avanti e per brevi tratti raggiungono discrete velocità.

Gli esperti raccomandano di non ucciderli poiché sono animali molto importanti per il contenimento del numero di topi e piccoli animali.

(Foto di Archivio)