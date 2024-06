Genova – Scherzo goliardico o ironica trovata per protestare contro la proliferazione sempre più alta di ratti. Se lo domandano i genovesi che da qualche giorno incontrano in alcuni quartieri gli strani cartelli affissi su pali e fermate del Bus e che sembrano veri annunci per un animale smarrito per quanto “sospetti”.

Di Kitty, oltre alle foto segnaletiche, si sa che è un ratto di chiavica e che pesa addirittura 6 chili, un peso che lascia supporre che si tratti di uno scherzo poiché, diversamente, ci sarebbe un nuovo record da registrare nel Guiness dei Primati alla voce “il topo più grande del Mondo”.

Leggendo l’appello scopriamo anche che è “dolcissima” e che necessita di una dieta ipoglicemica. Ed ancora che è intollerante al lattosio e alle proteine del latte ed inoltre soffre di pressione bassa e che necessita di cure.

Una descrizione che suscita più di qualche sospetto e che forse ironizza sul modo in cui molti umani tendono a riversare sui loro animali le paure e le preoccupazioni che di solito si hanno per i figli.

Il numero di telefono pubblicato – che oscuriamo per ovvie ragioni – risulta spento e potrebbe appartenere a qualche ufficio pubblico, probabilmente incaricato del controllo demografico dei familiari di “Kitty”.

Nel dubbio evitiamo di inserire dati che possano rendere identificabile il proprietario ed invitiamo chi avesse informazioni utili a trovare “Kitty” a scrivere alla Redazione (redazione@liguriaoggi.it o via Whatsapp al numero 351 5030495)