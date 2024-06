Inizio settimana ancora caratterizzato da condizioni meteo all’insegna dell’instabilità sul Nord Italia, con condizioni di nuvolosità variabile sulla Liguria e precipitazioni convettive in sviluppo su Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Queste, nel dettagli, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 3 Giugno 2024

Nella prima parte della giornata possibili temporali sullo spezzino in spostamento verso l’alta Toscana, con cieli tra poco nuvolosi e nuvolosi sul resto della regione (schiarite più ampie a Ponente).

Nel pomeriggio nuovamente interessato da fenomeni temporaleschi l’Appennino orientale ed anche le Alpi Liguri, con precipitazioni localmente anche intense in lento spostamento verso le coste adiacenti, che potranno però essere interessate solo marginalmente.

Precipitazioni in esaurimento dal tardo pomeriggio.

Venti in rotazione a Libeccio nel corso della giornata, con raffiche intense sui capi esposti di Imperiese e Savonese.

Mare poco mosso, mosso nel pomeriggio tra Imperiese e Savonese.

Temperature minime stazionarie, in lieve calo nello Spezzino; massime in aumento a Ponente.

Sulla costa temperature minime tra +15/+18°C – Max: +19/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+13°C – Max: +14/+24°C