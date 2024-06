Albenga (Savona) – Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio, in zona PratoGrande, nel territorio del comune di Albenga. Un uomo di circa 50 anni che lavorava in un’azinda guidando un muletto per lo spostamento delle merci è finito schiacciato dal mezzo che si è ribaltato in circostanze ancora da chiarire.

Subito soccorso dai colleghi, l’uomo è stato stabilizzato dal personale della Croce Rossa di Ceriale dopo l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno liberato.

Per l’uomo è stato disposto il trasferimento urgente, in elicottero sino all’ospedale.

In corso gli accertamenti per verificare che sul posto fossero rispettate tutte le misure di sicurezza e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.