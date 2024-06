Genova – Nuove potature e taglio di alberi in via Vannucci, nell’elegante quartiere di Carignano e ancora proteste delle associazioni ambientaliste che minacciano denunce.

Scontro aperto, a Carignano come in altre zone della città, per gli interventi di potatura degli alberi e di taglio di intere piante da parte di ditte incaricate dal Comune e che non sembrano intenzionate a rispettare i limiti imposti dalle normative nel periodo della nidificazione degli uccelli.

Dopo il tragico taglio di un pino marittimo a Rapallo, con la morte di govani esemplari di Airone cinerino specie protetta, la “contesa” si sposta a Genova dove le potature tardive ed evidentemente non pianificate nei periodi corretti – secondo quanto denunciato – rischiano di causare la morte di altri nidiacei e l’interruzione di una stagione fondamentale per l’equilibrio naturale.

Gli operai sono al lavoro in via Vannucci, a Carignano, e il tam tam degli ambientalisti sta già raccogliendo ampia documentazione foto e video che verrà presentata insieme alle denunce nei confronti dei responsabili e di chi ha eventualmente autorizzato la violazione di leggi dello Stato.

Interventi che potrebbero essere bloccati nei prossimi minuti da una protesta pacifica ma determinata degli ambientalisti che stanno accorrendo.

Previsti interventi anche in corso Podestà domani e in via delle Cappuccine dopodomani e anche il quel caso gli ambientalisti vigileranno con macchine fotografiche e videocamere per riprendere targhe, persone e interventi fatti per arricchire il già copioso archivio che verrà presentato al vaglio della Magistratura