Genova – Una barca a vela ha rischiato di affondare a circa 12 miglia al largo di Genova questo pomeriggio. L’imbarcazione ha iniziato ad imbarcare acqua per cause ancora in via di accertamento ed ha chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco sono giunti in prima battuta con il gommone dei sommozzatori e subito dopo con l’appoggio della motobarca della Gadda.

I sommozzatori sono saliti a bordo, hanno prestato assistenza ai proprietari e, giunta la motobarca, hanno posizionato le tubazioni di aspirazione per poter rimuovere l’acqua imbarcata.

Migliorato il galleggiamento hanno messo al traino il natante e la stanno tuttora scordando verso il porto di Genova.