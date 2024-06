Genova – A rischio fallimento per i danni subiti da un cantiere aperto dall’agosto dello scorso anno. E’ il grido di allarme da un negozio di presidi medico-sanitari situato in via Finocchiaro Aprile, nel quartiere della Foce.

Il titolare non riesce a lavorare poiché, secondo quanto scrive alla Redazione: “dal mese di agosto 2023 siamo ostaggi di una impalcatura e di un cantiere inutilizzato”.

Le impalcature nascondono quasi completamente l’attività ed inoltre, secondo quanto denunciato, il cantiere sarebbe fermo da tempo e il titolare non vedrebbe nessun operaio al lavoro ormai da molto tempo.

“Non è solo un problema per noi – spiega Fulvio Pinna, il proprietario dell’attività – ma anche per la circolazione stradale, perché il cantiere occulta la strada che da Largo Santa Maria dei Servi si immette in via Finocchiaro Aprile, con gravissimi rischi soprattutto per i motociclisti”.

Il titolare dell’attività chiede che la polizia locale vada a verificare se sussistono davvero, come temuto, dei pericoli e che venga eventualmente chiesto alla ditta appaltatrice di modificare la sistemazione dei materiali.

Inoltre ci si domanda se non esistano delle regole per quanto riguarda le tempistiche di esecuzione dei lavori poichè i danni all’attività, secondo quanto denunciato, sarebbero sempre più gravi, arrivando a metterne a rischio l’apertura.