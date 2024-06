Genova – Traffico rallentato e disagi, nella zona del Ponte Elicoidale, in direzione del varco portuale di via Albertazzi per un forte afflusso di veicoli diretti agli imbarchi per i traghetti di linea.

Disagi segnalati anche nella zona di Lungomare Canepa per le conseguenze del flusso veicolare rallentato agli ingressi al Porto

(Foto di Archivio)