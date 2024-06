Genova – Ha aperto a Casa Luzzati, nel porticato di Palazzo Ducale la mostra “Luzzati, il Medioevo fantastico” che celebra l’anniversario della nascita del celebre illustratore – scenografo conosciuto in gran parte del Mondo. Il Medioevo è un filo rosso nell’arte di Lele Luzzati. Da Dante a Jacopo da Varagine, da Boccaccio ad Ariosto, da Tasso a Boiardo e poi ancora Cristoforo Colombo, Marco Polo, i paladini: sono tantissimi i temi e i personaggi medioevali affrontati da Luzzati nella sua carriera di scenografo e costumista, illustratore e scrittore, ceramista e decoratore, autore di teatro e cinema d’animazione (ben due volte candidato all’Oscar).

E ci sono le città, prima fra tutte la sua Musa, Genova, che sarà esposta in varie raffigurazioni medioevali e poi Roma, Gerusalemme, Napoli, Venezia… le loro architetture storiche, la loro storia, i loro protagonisti.

Una esposizione che non può tralasciare anche il contributo che Luzzati diede al cinema, a cominciare dalla sigla animata realizzata per ”L’armata Brancaleone” di Mario Monicelli (1966).

Una mostra approfondita sul Medioevo che comprende anche opere di altri grandi artisti, a cominciare dal mirabile ciclo di 15 ceramiche policrome di Umberto Piombino dedicate a Cristoforo Colombo (dalla collezione ERG).

Una mostra “in progress” visitabile sino al 7 gennaio 2025 e che sarà arricchita lungo il suo percorso da eventi, conferenze e laboratori didattici del “Cantiere delle Arti” di Casa Luzzati a tema Medioevo.

Casa Luzzati è una sede relazionale, un luogo di apprendimento e di sviluppo della creatività, di raccolta di informazioni e di beni artistici. Si propone come centro di produzione culturale con lo scopo di divulgare l’arte e la biografia di Emanuele Luzzati, riscoprendo la libertà creativa dei suoi molteplici linguaggi”.

https://casaluzzati.it