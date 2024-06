Genova – Una manifestazione di protesta, davanti alla Sala Trasparenza della Regione Liguria, per chiedere ancora una volta le dimissioni del presidente Giovanni Toti e per chiedere che venga fatta la massima chiarezza sui rapporti intercorsi tra personaggi considerati vicini ad associazioni malavitose come la Mafia e alcuni esponenti politici coinvolti nelle indagini sul presunto giro di mazzette e favori che ha sconvolto la Liguria e la politica locale.

Ad organizzarla l’associazione Genova che osa che, questa mattina, ha posizionato striscioni e cartello davanti agli uffici della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, per chiedere massima trasparenza nelle indagini.