Bergeggi (Savona) – Ben cinque quintali di rifiuti, per lo più materie plastiche, rimossi dal fondo del mare tra Torre del Mare e Spotorno. E’ il risultato dell’edizione 2024 di Pulifondali organizzata dalla F.I.P.S.A.S (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee Nuoto Pinnato), in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”

L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, si è svolto nel tratto di

mare tra Torre del Mare di Bergeggi ed il Comune di Spotorno, ed ha visto la partecipazione dei sommozzatori e barcaioli del Centro Nautico Vadese.

In tre ore di immersione hanno recuperato circa 5 quintali di rifiuti, prevalentemente plastici, ma anche vetroresina, alluminio ed addirittura il pezzo piuttosto grande di una moto d’acqua, oltre a diversi metri quadrati di prato sintetico.

In assistenza e controllo della manifestazione un mezzo nautico della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Savona, a tutela della sicurezza dei partecipanti e del rispetto delle

prescrizioni dell’autorizzazione e dell’ordinanza all’uopo rilasciata, che ha disciplinato le operazioni subacquee, consentendo il regolare e sicuro svolgimento dell’evento.

Una volta terminato il recupero i mezzi si sono diretti presso la spiaggia della Pescasportiva di Bergeggi, dove è stato depositato il materiale, con l’aiuto della locale Protezione

Civile.

Il materiale verrà dopo poco ritirato dalla ditta incaricata per lo smaltimento (SAT).

Soddisfatto della manifestazione il Direttore dell’AMP di Bergeggi Davide Virzi, che ha poi tenuto compagnia ai partecipanti durante un lauto pranzo offerto presso i Bagni Canun di Bergeggi.