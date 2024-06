Genova – Torna domani mattina, sulla spiaggia dei Bagni San Nazaro di corso Italia il progetto “Conosciamo il Mare” voluto da Comune di Genova e Guardia Costiera, in collaborazione con Salvamento Nervi, Bagni Marina Genovese, Bagni San Nazaro, Sporting Club Corso Italia e Istituto Nautico San Giorgio per far conoscere ai bambini delle scuole dell’Infanzia il mondo del mare.

Dalle 9.30 alle 12.30 i bimbi iscritti all’ultimo anno delle scuole dell’infanzia del Comune di Genova potranno fare in tutta sicurezza una prima esperienza di galleggiamento sotto lo sguardo di genitori e operatori qualificati.