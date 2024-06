Genova – Un brutto spavento e ferite che rischia di dover portare addosso tutta la vita per il bambino di appena 2 anni aggredito ieri sera da un cane lasciato libero in via 2 dicembre, al Cep di Prà-Voltri.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18 ed ancora è in corso la ricostruzione degli eventi da parte delle forze dell’ordine.

Il piccolo era per strada insieme ad un adulto – che è stato a sua volta ferito, probabilmente nel tentativo di evitare il peggio per il bambino – quando un animale che circolava senza guinzaglio lo ha aggredito e morsicato violentemente.

Solo l’intervento di altre persone ha evitato il peggio e subito è stato chiamato il 118 che ha inviato sul posto la Croce Verde Praese e la Misericordia Ponente Soccorso che si sono prese cura del piccolo e dell’adulto aggredito e morsicato.

Il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini, in codice giallo mentre l’adulto è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e le informazioni necessarie alle indagini e identificato il proprietario del cane che ora rischia una pesante sanzione e dovrà risarcire i danni causati dall’animale al bambino e all’adulto ferito.

Oltre alla denuncia per omessa custodia (i cani vanno sempre portati al guinzaglio, senza nessuna esclusione), infatti, i familiari del bambino e l’adulto morsicato potranno rivalersi sul proprietari del cane per i danni subiti, per le cure presenti e future e per i danni psicologici che purtroppo potrebbero emergere in futuro.

(Foto di Archivio)