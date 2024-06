Il campo di alta pressione in temporaneo rinforzo sul Mediterraneo occidentale non riesce a bloccare del tutto l’arrivo di correnti umide provenienti da sud nei bassi strati con conseguente formazione di locali addensamenti nuvolosi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 5 Giugno 2024

Al mattino nuvolosità compatta sul settore costiero centro-occidentale, anche se senza fenomeni di rilievo. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Nel pomeriggio si apriranno ampi spazi di sereno anche sul settore costiero occidentale, mentre nuvolosità variabile insisterà nei settori interni.

Dalla serata nuovo aumento delle nubi basse sulla costa centro-occidentale.

Venti deboli dai quadranti meridionali sotto costa, marino moderato nell’interno

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +15/+18°C e massime tra +21/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +5/+12°C e massime tra +19/+26°C