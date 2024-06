Liguria – Parte da domenica 9 giugno, la nuova offerta di trasporto ferroviario incrementata per la stagione estiva. Lo comunica la Regione Liguria.

“Con il nuovo orario estivo aumentano i collegamenti da e per la Liguria – ha spiegato l’assessore al Turismo Sartori – con i nostri treni regionali che renderanno tutte le nostre località delle mete ancor più facilmente raggiungibili sia da chi vuole venire a soggiornare per una vacanza sia per chi decide di concedersi una gita anche di una sola giornata. La Liguria aspetta i suoi ospiti nel segno del mare pulito, delle escursioni a contatto con la natura incontaminata, dell’ottimo cibo e del sano divertimento”.

Così l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo commenta il nuovo orario estivo di Trenitalia che, a partire da domenica prossima, vedrà potenziati i servizi nelle fasce orarie serali e notturne nel fine settimana nelle tratte Sestri Levante – La Spezia, Recco – Sestri Levante, Savona-Ventimiglia (in entrambe le direzioni) in tutto il periodo estivo fino al 15/16 settembre. Oltre a questo, saranno implementate, anche in orario diurno, le corse da Genova Brignole per Sestri Levante nei fine settimana e nei giorni festivi e da Genova Piazza Principe a Savona il sabato e, infine, saranno prolungare le corse di nove collegamenti 5 Terre Express nella tratta da Levanto a Sestri Levante.