Genova – Operazioni di bonifica ancora in corso alla fonderia Zinkal, sulle alture di Voltri, nel ponente genovese, per il vasto incendio divampato ieri sera, intorno alle 18 e che ha causato diversi danni ma soprattutto ha spaventato i residenti della zona per i forti odori che si sono diffusi nell’aria e con l’invito a tenere le finestre chiuse.

Il rogo non è il primo che interessa la struttura un altro rogo era divampato nel dicembre del 2020 e sempre con i timori per una possibile nube tossica e la popolazione si domanda se un impianto di quel tipo debba restare nelle vicinanze di centri abitati.

La Zinkal di Voltri produce particolari leghe di zinco e proprio la conservazione delle polveri di questo metallo sarebbe all’origine degli incendi poiché si tratta di materiale facilmente infiammabile e che può sviluppare fiammate anche solo al contatto con l’aria.

Fortunatamente non si registrano feriti nell’incendio e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente con alcuni reparti specializzati ma resta la perplessità della popolazione sulla permanenza di un insediamento già oggetto di altri incidenti nel passato.

(Foto di Archivio)