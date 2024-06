Masone (Genova) – Ennesimo pomeriggio di traffico e di pesanti disagi per automobilisti e trasportatori che in queste ore si sono messi in viaggio lungo l’Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nello specifico nella carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo ligure.

Nel tratto compreso tra Ovada e Masone, al confine tra Piemonte e Liguria, i cantieri stanno causando circa 5 km di coda con centinaia di macchine che sono rimaste imbottigliate nel traffico.

Sempre sulla rete autostradale della nostra regione, si segnala traffico intenso tra il bivio A7/A10 e Genova Ovest per disagi sulla viabilità ordinaria.