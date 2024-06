Genova – Un’altra aggressione si è verificata tra le strade di Genova dopo quella avvenuta nel corso della serata di ieri a Bolzaneto, dove un giovane di 24 anni è stato accoltellato al torace.

Questa volta è accaduto in via Paolo Reti, nel quartiere genovese di Sampierdarena intorno all’ora di pranzo. La vittima, un uomo, ha riportato alcune contusioni e anche delle ferite da taglio ed è stato trasportato in codice giallo – di media gravità – all’ospedale Villa Scassi. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione.