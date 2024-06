Genova – Come accade con sempre maggiore frequenza, anche ieri sera è stata segnalata la presenza di cinghiali tra le vie del capoluogo genovese.

Ieri è accaduto a San Fruttuoso, per le precisione nella zona di via Amarena, dove sono stati visti una decina di animali che avrebbero addirittura fatto il loro ingresso in un giardino esterno di un palazzo.

Fortunatamente la presenza degli animali non ha causato incidenti coinvolgendo scooter o vetture e non si sono registrate persone rimaste ferite.

foto Facebook @Sei di San Fruttuoso se…