Genova – La Metropolitana è ferma per non meglio precisati “problemi tecnici”. A comunicarlo il servizio di messaggistica del Comune di Genova.

Nuovi disagi quindi, oltre alle ormai settimanali chiusure serali per “lavori” per gli utenti del servizio di trasporto che collega la zona di Brin, in Valpolcevera, con il centro e la zona della Stazione di Brignole.