Genova – Dopo più di due mesi di traffico deviato in via Balbi a causa della chiusura in direzione mare di via delle Fontane, questa mattina la situazione è tornata alla normalità.

Il cantiere per procedere con la messa in sicurezza del rio Carbonara è stato rimosso e questa mattina i cittadini hanno potuto riprendere il percorso originario.

Si chiudono, quindi, più di due mesi complicati per il traffico nella zona con lunghe code che – soprattutto nelle ore di punta – partivano dalle strade sopra a Principe e proseguivano per diverse ore concentrandosi proprio tra piazza della Nunziata, via Balbi, piazza Acquaverde, salita della Provvidenza e via Andrea Doria.

foto Facebook @Viabilità Genova