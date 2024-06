Genova – Un cane che corre per strada, tra le auto, forse terrorizzato o scappato al suo padrone, avvistato tra corso Gastaldi, via Barrili e via Corridoni, nella zona di San Fruttuoso.

Allarme per motociclisti e automobilisti lanciato dalla polizia locale attraverso la messaggistica di emergenza invitando a prestare attenzione per cane vagante sulla carreggiata.