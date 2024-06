Genova – Le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza su quanto avvenuto ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in piazza Vittorio Veneto nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Secondo quanto raccolto, una ragazza che si trovava in auto in attesa del fidanzato sarebbe stata avvicinata da due individui che, dopo averla fatta scendere con una scusa, avrebbero tentato di derubarla.

A quel punto è arrivato il fidanzato della giovane, uscito proprio in quel momento dal negozio dove si era recato per acquistare un panino. Il ragazzo è intervenuto ed è stato spintonato dai due malviventi, che si sono successivamente dati alla fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili dell’accaduto.