Genova – Il rientro del Sindaco Marco Bucci dal ricovero post operatorio per un melanoma maligno sembra slittare e si inseguono le voci – sino ad ora senza conferma – di un suo aggravamento. Il passare dei giorni senza l’annunciato rientro “insospettisce” e i pettegolezzi, maligni, sulle presunte “reali” condizioni del primo cittadino aumentano.

Ci pensa il diretto interessato a rispondere e lo fa con un messaggio affidato ai social

“Voglio ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato in questi giorni – ha scritto Bucci sulla sua pagina Facebook – I vostri messaggi sono stati per me una fonte di grande forza e orgoglio. In un momento delicato come questo, ho potuto sentire ancora di più quanto sia forte il legame che mi unisce a questa città e alla sua gente”.

Il sindaco Bucci ha voluto cogliere l’occasione per un ringraziamento al personale medico e paramedico

“Un grazie di cuore per la grande professionalità e dedizione al professor Franco Gorlero e a tutta la struttura di Ginecologia e Ostetricia – prosegue il messaggio Bucci – al dottor Marco Filauro e al dipartimento di Chirurgia addominale, al dottor Lucio Molini e alla struttura di radiodiagnostica, alla dottoressa Patrizia Morbini e alla struttura di Anatomia e istologia patologica, al dottor Marco Lattuada e alla struttura di Anestesia e rianimazione, al dottor Giuseppe Signorini e a tutta la struttura di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, al dottore Paolo Cremonesi e al dipartimento Emergenza e urgenza, al direttore sanitario Francesco Canale e alla dottoressa Alessandra Battistella”.

“Essere Sindaco di Genova è un privilegio immenso e il vostro affetto rappresenta per me la spinta necessaria per tornare a lavorare con ancora maggiore forza e impegno – sembra voler chiarire Bucci – Ci vediamo presto”.