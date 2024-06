Genova – Una banda specializzata che colpisce derubando i corrieri che consegnano pacchi e merci ai negozi e alle aziende genovesi. E’ il sospetto su cui muovono le indagini dopo l’ennesimo colpo ai danni di un corriere che stava consegnando merci ad un negozio di abbigliamento di via XX settembre.

Il colpo è avvenuto ieri mattina, intorno alle 11,30, nella centralissima via XX settembre dove un corriere ha fermato il furgone per effettuare una consegna ad un negozio e tornando si è accorto che ignoti ladri erano saliti sul mezzo approfittando della sosta “volante” ed avevano trafugato quattro pacchi (colli) andando apparentemente “a colpo sicuro”. Tre dei pacchi rubati contenevano infatti capi di vestiario di marca e di un certo valore mentre il quarto conteneva le stampe pubblicitarie per un altro negozio.

I tempi di azione e il fatto che siano stati rubati colli di una stessa categoria merceologica ha suscitato il sospetto che, a colpire, sia una banda specializzata e magari con “pali” all’interno del settore della logistica in grado di sapere in anticipo le consegne di particolare valore.

Il corriere, disperato per il furto, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine consentendo il sequestro delle riprese video di alcune telecamere della zona. Immagini video che consentiranno forse di identificare gli autori del furto o elementi utili a fermarli.

Verifiche anche sui canali sui quali viene venduta la merce rubata per verificare se i prodotti rubati verranno inseriti come annunci a prezzi vantaggiosi