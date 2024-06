Genova – Erano stati trovati sanguinanti in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena ed avevano raccontato alla polizia di essere stati aggrediti, feriti e derubati da ignoti. In realtà i poliziotti del commissariato Cornigliano, con l’ausilio dei colleghi del reparto prevenzione crimine Liguria, della divisione polizia amministrativa e sociale hanno scoperto che lunedì scorso, nella zona era scoppiata una violenta rissa e che i due ragazzi di 26 e 17 anni erano stati protagonisti di una zuffa alla quale avevano partecipato non meno di 15 persone e che erano stati feriti negli scontri.

Per questo sono stati denunciati per il reato di rissa.

Controlli anche nelle vie Dondero, via Avio e piazza Vittorio Veneto su richiesta dei residenti spaventati per i recenti episodi di cronaca