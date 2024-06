Genova – Nuovo controllo e nuove contestazioni per scarsa igiene e presenza di insetti per un locale di piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena. Il locale era già stato chiuso in passato per irregolarità sotto il profilo dell’igiene e il nuovo controllo della Asl 3 e delle forze dell’ordine ha rilevato nuove violazioni che costeranno una nuova chiusura e 6mila eur o di multa al titolare.

Durante i controlli serali delle forze dell’ordine.

Il locale, che prepara e vende cibi etnici, era già stato sottoposto a sospensione della licenza lo scorso novembre per scarse condizioni igieniche e sanzionato lo scorso marzo, nel corso di un servizio ad “Alto impatto”, sempre per motivi igienici.

Ieri gli operatori, oltre a riscontrare inadempienze amministrative, hanno nuovamente constatato gravi carenze igieniche accertate poi nel dettaglio dagli operatori della ASL3.

La sporcizia dilagante, i numerosi sacchi della spazzatura abbandonati sui banconi, l’attrezzatura sporca, gli alimenti mal conservati, i numerosi scarafaggi trovati all’interno dei locali hanno reso necessaria l’immediata chiusura dell’esercizio, con sanzione penale e sequestro degli alimenti.

Il titolare della licenza è stato sanzionato complessivamente per oltre 6.000 euro.

I controlli igienici nei locali proseguono senza sosta e hanno già “colpito” anche locali piuttosto noti che sono stati trovati con irregolarità non altrettanto pubblicizzate.

In altri Paesi la questione è stata affrontata disponendo che tutti i locali espongano un cartello che evidenzia eventuali irregolarità recenti con una colorazione particolare o con codici che consentono al cliente di sapere a quale livello di sicurezza igienica è classificato ogni locale pubblico che serve o vende cibo.