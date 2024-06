Lavagna (Genova) – Una manovra sbagliata o un guasto meccanico all’origine del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio nel porticciolo di Lavagna. Un’auto con a bordo una famiglia composta da padre, madre e tre figli è scivolata in mare dopo aver abbattuto una colonnina sul molo.

Subito diverse persone sono intervenute per prestare soccorso alla famiglia ma un bambino di appena 6 anni è rimasto intrappolato a lungo nell’auto risultando il più grave dei feriti recuperati.

Il padre e due figli adolescenti sono riemersi quasi subito mentre la mamma con il bambino più piccolo, che forse la donna ha cercato disperatamente di salvare invece di mettersi in salvo, sono rimasti interminabili minuti nell’acqua e quando sono stati tirati fuori erano privi di sensi.

Le manovre rianimatorie sono durate a lungo e poi madre e figlio sono stati trasportati con la massima urgenza in ospedale.

In particolare il piccolo è stato trasferito in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini dove i medici si sono riservati la prognosi.

Sul posto dell’incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e sono in corso indagini per ricostruire le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità di terzi.