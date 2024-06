Celle Ligure (Savona) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del ragazzo di 15 anni che si è sentito male, ieri pomeriggio, mentre si trovava sulla spiaggia con amici.

Il ragazzo si è accasciato a terra perdendo rapidamente i sensi mentre le persone cercavano di chiamare i soccorsi.

Sul posto è accorsa l’ambulanza e l’automedica del 118 ma per il ragazzo non c’era più nula da fare e i tentativi per rianimarlo si sono rivelati vani.

Il corpo del giovane, residente in Lombardia, è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti medico legali. Ad ucciderlo potrebbe essere stata una improvvisa crisi cardiaca.