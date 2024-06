Genova – Stava pedalando sulla sua bici approfittando del fresco del mattino quando è stato colpito da un grosso gabbiano che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e lo ha fatto cadere rovinosamente a terra, in mezzo alla strada, con il rischio di essere investito.

E’ successo questa mattina, poco prima delle 8, ad un appassionato ciclista che stava percorrendo via Cinque Maggio, a Quarto.

All’altezza del monumento dedicato a Garibaldi ed ai Mille, l’uomo è stato colpito dal grosso volatile e nell’impatto è finito a terra.

Fortunatamente le auto che lo seguivano sono riuscite a schivarlo e a fermarsi per prestargli soccorso chiamando anche il 118.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Verde di Quinto che ha soccorso il ciclista e lo ha accompagnato all’ospedale San Martino dove è stato attribuito il codice giallo per alcune sospette fratture.

L’uomo ha raccontato ai medici piuttosto sorpresi ed increduli che il gabbiano lo ha colpito ma non è riuscito a capire se lo abbia fatto intenzionalmente, per attaccarlo, o se invece sia stato sospinto da una improvvisa folata di vento. Di certo l’impatto è stato violentissimo e il ciclista si è ritrovato a terra dolorante e sanguinante.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale che ha raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente